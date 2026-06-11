Hrvat iza sebe ima fantastičnu sezonu, ali ipak napušta španjolski klub

Hrvatski košarkaški reprezentativac Luka Božić neće nastaviti igrati za Granadu sljedeće sezone nakon što je klub ispao u drugu španjolsku ligu, priopćila je u četvrtak momčad s juga Španjolske.

Ugovor mu istječe 30. lipnja, a zasad je nepoznato gdje će nastaviti karijeru.

Iza 30-godišnjeg krilnog centra je sezona za pamćenje na individualnoj razini jer je izabran u najbolju petorku španjolskog prvenstva, a bio je i vrlo blizu osvajanja nagrade za najkorisnijeg igrača (MVP) prvenstva koje je otišlo u ruke njegovom reprezentativnom kolegi Mariju Hezonji iz Real Madrida.

“Božić je postao statistički najuspješniji igrač Granade u prvoj ligi. Briljirao je u gotovo svim utakmicama, te je čak dva puta (u ožujku i travnju) proglašen najboljim igračem mjeseca u španjolskom prvenstvu”, izvijestila je Granada.

Sezonu je završio s prosječnim valorizacijskim učinkom od 24,3 bodova što u natjecanju nije viđeno već 18 godina. Posljednji kojima je to uspjelo bili su legendarni španjolski igrači Rudy Fernández i Marc Gasol.

Unatoč tome klub je završio na posljednjem, 18. mjestu u prvenstvu.

“Granada je zahvalna hrvatskom košarkašu na profesionalnosti koju je pokazivao tijekom cijele sezone te mu želi puno sreće u nastavku karijere”, poručio je klub u koji je bio došao prije godinu dana iz katalonske Lleide.