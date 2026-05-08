Ovo se ne viđa često u NBA ligi: Igrači Lakersa jurili suce po terenu

AP Photo/Nate Billings via Guliver

Los Angeles Lakersi napustili su Oklahoma City frustrirani u četvrtak navečer nakon poraza od Thundera (125:107) u drugoj utakmici polufinala Zapadne konferencije.

Poraz je doveo Lakerse u zaostatak od 2:0 u seriji, usprkos rekordnoj playoff partiji Austina Reavesa i još jednoj učinkovitoj večeri LeBrona Jamesa.

Nakon utakmice viđene su scene koje nisu baš karakteristične za NBA ligu. Gostujući košarkaši doslovno su opkolili arbitre, a bilo je i nekoliko žustrih rasprava između igrača Lakersa i sudaca tijekom susreta. Čak je i trener Lakersa, JJ Redick, dobio tehničku pogrešku u prvom poluvremenu.

Nakon utakmice, Reaves je govorio o sukobu koji je imao s jednim sucem tijekom prekida igre te objasnio zašto se osjetio nepoštovanim.

“Mislim da sam bio korektan prema svima tijekom cijele večeri“, rekao je Reaves.

“Milijun puta ranije sam izgovorio mnogo gore stvari.“

Reaves je naveo da se incident dogodio tijekom podbacivanja, dok su se igrači raspoređivali na parketu.

“Dok smo se namještali za podbacivanje i mijenjali pozicije, želio sam prijeći na drugu stranu jer su oni tamo imali igrača; samo sam pokušavao zadržiti prednost. On se okrenuo i počeo mi vikati u lice. Smatrao sam to nepoštovanjem.“

Reaves je dodao kako vjeruje da bi on dobio tehničku pogrešku da su uloge bile zamijenjene.

“Dok se sve to događalo, mislim da im nije puno govorio. Znam da je Ben Taylor reagirao i nešto rekao. Ali na kraju krajeva, mi smo odrasli ljudi i nisam smatrao da mi je morao tako vikati u lice“, rekao je Reaves.

Frustracija Lakersa rasla je tijekom cijele utakmice. LeBron James je više puta prosvjedovao zbog sudačkih odluka, uključujući ofenzivni faul dosuđen Alexu Carusu u drugoj četvrtini, kao i situaciju u četvrtoj četvrtini kada je smatrao da je koš trebao biti priznat uz dodatno slobodno bacanje. Redick je nakon utakmice također kritizirao suđenje govoreći o obrani Oklahome.

“Imaju nekoliko igrača koji rade faul u gotovo svakom napadu“, rekao je Redick.

“Dovoljno je teško igrati i bez toga. Ako rade faul, to se mora suditi. A rade ih.“

Lakersi su utakmicu završili sa 26 prekršaja, dok je Oklahoma imala 21. Thunder je također izveo više slobodnih bacanja, 26 naspram 21.

Iako su Lakersi bili nezadovoljni suđenjem, Reaves je odigrao najbolju ofenzivnu playoff utakmicu u karijeri. Bek Lakersa završio je meč s rekordnih 31 poenom u doigravanju uz šut iz igre 10/16, uključujući 3/6 za tricu i 8/10 s linije slobodnih bacanja. Dodao je i šest asistencija za 38 minuta na parketu.

Serija se sada seli u Los Angeles, gdje se u subotu navečer (po lokalnom vremenu) igra treća utakmica, a Lakersi će se pokušati vratiti iz zaostatka od 2:0.

Austin Reaves to the referee: “That’s some bulls*** for you to talk to me like that…Pus*y.” 😳 (via @JoelXLorenzi) pic.twitter.com/qUViiWlix5 — Basketball Forever (@bballforever_) May 8, 2026

