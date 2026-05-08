VIDEO / Lakersima bez Dončića opet poraz protiv OKC-a, Detroit također stigao do 2:0

Los Angeles Lakersi su bez slovenske zvijezde Luke Dončića izgubili i u drugoj utakmici serije polufinala Zapadne konferencije. Aktualni prvaci Oklahoma City Thunder svladali su ih na domaćem parketu Paycom Centera 125:107.

Lakersi se tako nakon dvije utakmice vraćaju kući u Los Angeles bez tzv. „breaka“, uz zaostatak od 0:2 u pobjedama.

Sad su uspjehu možda bili za nijansu bliže nego u prvoj utakmici u utorak; na poluvremenu su čak vodili s poenom prednosti (58:57), ali su u trećoj četvrtini dopustili domaćinu da pobjegne na dvoznamenkastu razliku (+13).

U zadnjoj četvrtini lovljenje rezultata pokazalo se kao pretežak izazov. Lakersi su se najviše približili na 5 poena zaostatka pa prvaci u nastavak serije ulaze s velikom prednošću.

Kod pobjedničke momčadi glavne su snage bili prva “violina“ Shai Gilgeous-Alexander (22), razigravač Ajay Mitchell (20 poena) i centar Chet Holmgren (22 poena i 9 skokova).

Prvi strijelac susreta ovoga je puta bio iz redova gostiju; rekonvalescent Austin Reaves za utjehu uz poraz ima barem najveći broj poena. Ubacio ih je 31, dok je veteran LeBron James postigao 23.

Igrači Lakersa nakon utakmice nikako se nisu mogli pomiriti sa sudačkim kriterijem te su još nekoliko sekundi nakon posljednjeg zvižduka sirene ostali na parketu prigovarajući sucima.

Dvoboj se sada seli u Los Angeles. Treću utakmicu serije Crypto.com Arena ugostit će u noći na nedjelju (10. svibnja) rano ujutro, u 2:30 po srednjoeuropskom vremenu.

U drugoj utakmici večeri Detroit je kod kuće svladao Cleveland 107:97 te je tako u polufinalnoj seriji Istoka također poveo s 2:0.

