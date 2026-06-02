Preminuo je Rick Adelman, prvi trener Dražena Petrovića u NBA ligi

Podijeli :

AP Photo/Jessica Hill, File via Guliver

Rick Adelman preminuo je 15 dana prije svog 80. rođendana. NBA liga i franšize podijelile su poruku sućuti zbog smrti člana Kuće slavnih u Springfieldu.

Adelman je rođen 16. lipnja u Lynwoodu (država Kalifornija) i igrao je na poziciji playmakera). Koledž karijeru proveo je na Loyola Marymountu, dok je nakon drafta 1968. igrao za San Diego Rocketse (franšizu koja je danas u Houstonu), potom Portland Trail Blazerse, Chicago Bullse, New Orleans Jazz (danas Utah) i Kansas City-Omaha Kingse (danas u Sacramentu).

Ipak, dublji trag u košarci ostavio je kao trener nego tijekom osmogodišnje igračke karijere, a započeo ju je 1977. radeći na Sveučilištu Chemeketa. Tamo je proveo šest godina prije nego što se otisnuo u NBA.

Bio je prvi trener Dražena Petrovića u NBA ligi i razlog što je legenda hrvatske košarke prerano napustila Blazerse. Dražen je u svojoj premijernoj sezoni u NBA odigrao sveukupno 77 minuta s učinkom od 7.6 koševa po utakmici, a utakmice je uglavnom gledao s klupe.

Počeo je 1983. kao pomoćni trener Portlanda, gdje je 1989. preuzeo kormilo i iste sezone ih odveo u NBA finale (isto je ponovio i 1992.) te se zadržao do 1994. godine, a zatim je dvije sezone radio kao glavni trener Golden Statea.

Potom je preuzeo još jednu franšizu za koju je igrao – Sacramento Kingse.



“Organizacija Sacramento Kingsa duboko je ražalošćena odlaskom Ricka Adelmana, voljenog trenera čije su vodstvo, karakter i vizija pomogli definirati eru Kings košarke koja je inspirirala naš grad i očarala navijače diljem svijeta.”

Tamo je radio od 1999. do 2006., nakon čega je trenirao Houston Rocketse, još jednu momčad za koju je igrao dok je postojala u drugom gradu, a posljednje tri sezone trenerske karijere proveo je vodeći Minnesota Timberwolvese od 2011. do 2014. godine.

Stariji čitatelji dobro pamte 2002. godinu kada je Adelmanova momčad igrala finale Zapadne konferencije, a od ostalih uspjeha mora se izdvojiti to što je Adelman tri puta bio trener na All-Star utakmici (1991., 2001. i 2003.) te njegov ulazak u Kuću slavnih 2021. godine.

Njegov sin David Adelman, jedno od šestero Rickove djece, danas je trener (pomoćni) u Denver Nuggetsima.