Hezonja MVP španjolske lige, Božić se oglasio: ‘Nekad ne možete protiv politike’

Alexander Trienitz via Guliver

Mario Hezonja, 31-godišnji član Real Madrida, proglašen je u ponedjeljak najkorisnijim (MVP) igračem španjolske lige.

“Hezonja je stavio šlag na svoju povijesnu ligašku sezonu osvojivši nagradu MVP. Tijekom sezone prikazao je najbolju košarku u svojoj karijeri kako bi postao lider Real Madrida, koji je završio na samom vrhu ljestvice”, navedeno je u priopćenju ACB-a.

Ovim raspletom nije zadovoljan još jedan hrvatski košarkaš, Luka Božić. Košarkaš Granade uvršten je u najbolju petorku prvenstva, ali nije dobio nagradu za najboljeg igrača. Na Instagramu je iskazao svoje nezadovoljstvo.

“Jako sam razočaran izborom za MVP nagradu ACB lige. Navijači su birali mene za MVP-ja, želim zahvaliti svakom od vas što je odvojio vrijeme i glasao, zaista sam zahvalan. Dao sam sve od sebe, ali nekad ne možete protiv politike… Trebat će mi neko vrijeme u kojem ću se odvojiti od košarke, Bog djeluje na misteriozne načine”, napisao je.

Hezonja je tijekom 28 utakmica provodio na parketu prosječno 23:32 minute. Zabijao je po 17.5 koševa uz 4.9 skokova, 1.9 asistencija te po jednu ukradenu loptu. Utakmice je završavao s prosječnim učinkom od 18.8 valorizacijskih bodova.

Božić je tijekom 34 utakmice provodio na parketu prosječno 29:10 minuta. Zabijao je po 16.2 poena uz 6.6 skokova, 3.1 asistencija, 0.2 blokade, i 1.1 ukradenih lopti. Utakmice je završavao s prosječnim učinkom od 24.3 valorizacijskih bodova.