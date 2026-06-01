Ogroman uspjeh Hrvata u Realovom dresu: Hezonja je MVP lige

AP Photo/Thanassis Stavrakis via Guliver

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, 31-godišnji član Real Madrida, proglašen je u ponedjeljak najkorisnijim (MVP) igračem španjolske lige, izvijestio je organizator natjecanja Liga ACB.

Nakon što su odigrana 34 kola ligaškog dijela natjecanja, Hezonja je dobio priznanje temeljem glasova trenera, kapetana momčadi, medija i navijača putem interneta, u kojem je svaka skupina sudjelovala s 25 posto.

“Hezonja je stavio šlag na svoju povijesnu ligašku sezonu osvojivši nagradu MVP. Tijekom sezone je prikazao najbolju košarku u svojoj karijeri kako bi postao lider Real Madrida, a koji je završio na samom vrhu ljestvice”, navedeno je u priopćenju.

Hrvatski igrač dobio je najviše glasova igrača (30 bodova) i medija (35,5). Završio je drugi u izboru trenera (24) i ponovio drugo mjesto, ovaj put izjednačen s Davidom De Juliusom u glasovanju publike (14).

“Super Mario”, kako ga zovu mediji od milja, dobio je ukupno 103,5 bodova čime je nadmašio 74,5 bodova Jeana Montera iz Valencije i 73,3 boda DeJuliusa iz Murcije.

Hrvatski igrač je tijekom 28 utakmica provodio na parketu prosječno 23:32 minute. Zabijao je po 17,5 koševa uz 4,9 skokova, 1,9 asistencija te uz po jednu ukradenu loptu. Utakmice je završavao s prosječnim učinkom od 18,8 valorizacijskih bodova.

Hezonja je proglašem MVP igračem premda je hrvatski reprezentativac Luka Božić igrajući za posljednjeplasiranu Granadu imao prosječni valorizacijski učinak od 24,2 boda, najviše u ligi. To je ujedno i najviše što je netko prosječno ostvario tijekom ligaškog dijela sezone od 2008. godine.

Hezonja je za vodeći Real Madrid najbolju utakmicu odigrao prije mjesec dana protiv Murcije, u tom trenutku drugoplasirane, kojoj je ubacio 40 koševa u pobjedi 131-123. Taj je susret završio s 53 valorizacijska boda.

Sada počinje doigravanje za prvaka u kojem sudjeluje osam najboljih momčadi iz ligaškog dijela natjecanja. Real Madrid će u utorak igrati prvu četvrtfinalnu utakmicu s Tenerifama, nadajući se obrani lanjskog naslova.

Dodajmo i kako je hrvatski košarkaš, zajedno s Lukom Božićem, izabran u najbolju petorku španjolskog prvenstva.