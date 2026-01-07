Insajder otkrio: ‘Jokić stalno vježba, već je počeo šutirati na terenu’

Srpski centar doživio je ozbiljnu ekstenziju koljena u utakmici protiv Miamija 30. prosinca, nakon čega je pregledom magnetskom rezonancijom utvrđeno da nema mehaničkih oštećenja ligamenata.

Prema prvim procjenama, Jokić bi trebao obaviti novi pregled četiri tjedna nakon ozljede, odnosno krajem siječnja, no u međuvremenu su iz Colorada stigle neslužbene informacije da Denver Nuggetsi neće žuriti s njegovim povratkom te da je moguća preventivna pauza do All-Star vikenda, odnosno do druge polovice veljače.

Prema Charanijinim saznanjima, trostruki MVP mogao bi biti spreman za povratak i ranije, ako mu to bude dopušteno.

„Nikola Jokić praktički je stalno na rehabilitaciji, radi doslovno svakih nekoliko sati. Vježba s utezima, odrađuje kardio na biciklu, hladi koljeno i, prema informacijama koje imam, već je počeo s laganim šutiranjem na terenu“, ispričao je novinar ESPN-a u svojoj emisiji.

„Nuggetsi neće žuriti s njegovim povratkom. On je i dalje nekoliko tjedana udaljen od mogućeg povratka, pa se kao realan vremenski okvir spominje kraj ovog mjeseca. Još mora izgraditi pokretljivost – sprint, trčanje, promjene pravca – i na tome će se raditi u nadolazećim tjednima.“

Kaže da očekuje nova lica u momčadi Denvera…

„U međuvremenu, dok treneri zaduženi za razvoj igrača ne budu mogli raditi s Jokićem na terenu, uključujući igru tri na tri i pet na pet, fokus je na ostalim igračima. Ljudi iz razvojnog tima rade s igračima poput Jalena Picketa i Zeka Nnajija, kako bi oni iskočili i popunili prazninu tijekom Jokićeva izostanka, barem u sljedećih nekoliko tjedana“, rekao je Charania.