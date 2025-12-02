Dončić iskren: ‘Oprostite, ne gledam baš puno NBA’

Podijeli :

AP Photo/Jessie Alcheh via Guliver

Luka Dončić je s Los Angeles Lakersima, nakon sedam uzastopnih pobjeda, morao priznati superiornost Phoenixa.

Imao je najviše poena na utakmici, ali posebno upada u oči čak devet izgubljenih lopti.

POVEZANO Sport Klub ponovno dostupan korisnicima Hrvatskog Telekoma i A1 Hrvatska

“To je moja krivnja. Devet izgubljenih lopti je previše. Pokušavao sam razigravati suigrače”, rekao je Dončić.

Phoenix ga je iznenadio.

“Obrana je bila drugačija nego što igraju druge ekipe. Pustili su me da šutiram, a ne da dodajem suigračima. Bio sam malo zbunjen. Željeli smo da lopta kruži. Moramo bolje čuvati loptu i igrati fizički jače.”

Sljedeći protivnik bit će Toronto, a na pitanje o Raptorsima Dončić je priznao:

“Oprostite, ne gledam puno NBA ligu. Znam da imaju dobru ekipu. Ali vidjet ćemo.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.