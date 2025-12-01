Sport Klub ponovno dostupan korisnicima Hrvatskog Telekoma i A1 Hrvatska

Podijeli :

Sport Klub

Sport Klub, najdugovječniji regionalni sportski kanal, od danas je ponovno dostupan korisnicima Hrvatskog Telekoma i A1 Hrvatska.

Sport Klub je već dostupan u ponudi Telemacha, a s uvrštavanjem u ponudu A1 i HT-a sportski će fanovi diljem zemlje sada imati pristup vrhunskim domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima koja izazivaju veliki interes, a koje Sport Klub ekskluzivno prenosi na svojim kanalima.

“Izuzetno mi je drago što sportski fanovi u Hrvatskoj od danas mogu pratiti kanale Sport Kluba i na Hrvatskom Telekomu i na A1 Hrvatska. Naš je cilj uvijek bio biti najpouzdaniji izvor vrhunskog sportskog sadržaja, a povratkom na ove platforme ponovno smo bliže našoj publici. U godinama koje dolaze gledateljima ćemo ponuditi još više sportskih natjecanja i ekskluzivnih prijenosa. Sport Klub je najdugovječniji regionalni sportski kanal, s 19 godina tradicije, i nastavit ćemo ulagati u rast i kvalitetu sadržaja“, poručio je direktor Sport Kluba Nemanja Simenunović.

Pretplatnici HT-a (MaxTV, Iskon) moći će gledati SK1- 12 na poziciji 431 do 442, SK Golf 443, SK Sports 444 SK Fight 445

N1

Fiksni TV korisnici (IPTV, OTT, CATV) – pozicija 11

Satelitski korisnici – pozicija 15

Sport Klub

Fiksni TV korisnici (IPTV, OTT, CATV)

SK 1 – 12 – pozicije od 211 do 222

SK Fight – pozicija 226

SK Golf – pozicija 227

SK Esports – pozicija 233

Satelitski korisnici

SK 1-3 – pozicije od 61 do 63

Sport Klub je gotovo dva desetljeća prepoznat kao ključna sportska destinacija u regiji, posebice kada je riječ o prijenosima najvažnijih sportskih natjecanja. Gledateljima u Hrvatskoj dostupne su utakmice UEFA kvalifikacija i UEFA Lige nacija, kao i susreti Bundeslige, portugalske, nizozemske i turske lige, uz prijenose Afričke i Azijske Lige prvaka te Afričkog kupa nacija. Posebnu vrijednost donosi bogata košarkaška ponuda, među kojom se ističu ekskluzivni prijenosi Euroleague i EuroCupa, najvećih europskih klupskih natjecanja. Program uključuje i prijenose NBA lige, NCAA američke sveučilišne košarke te vodećih nacionalnih prvenstava – španjolske, francuske, njemačke, litvanske i izraelske lige.

Sport Klub gledateljima donosi i vrhunski tenis kroz prijenose najznačajnijih ATP i WTA turnira. Uz to, ekskluzivno su dostupni i prijenosi Wimbledona, jednog od najprestižnijih Grand Slam turnira, te natjecanja Davis Cupa. Ljubiteljima motociklističkih sportova na raspolaganju su prijenosi MotoGP-a i NASCAR-a, što dodatno proširuje spektar uzbudljivog sportskog sadržaja.

Povratkom Sport Kluba na Hrvatski Telekom i A1 Hrvatska, gledateljima je ponovno omogućen pristup jednom od najbogatijih sportskih sadržaja na domaćem tržištu.