Nezgoda na treningu: Biciklist pokušao pobjeći od navijača pa doživio pad

Danski biciklist Jonas Vingegaard (29) u ponedjeljak je doživio pad tijekom treninga u Malagi, međutim nije zadobio teže ozljede, izvijestio je njegov tim Visma-Lease a Bike.

Vingegaard je pokušao pobjeći jednom od navijača na biciklu tijekom spusta s Fuente de la Reina , međutim izgubio je kontrolu nad svojim biciklom i pao je. Srećom, incident nije imao većih posljedica, a danski vozač je u dobrom stanju, potvrdio je njegov tim.

Nizozemska momčad objasnila je da se nezgoda dogodila tijekom rutinskog treninga i da je, unatoč početnom strahu, sve prošlo bez težih posljedica.

Nesreća je potaknula Visma-Lease a Bike da objavi poruku. Nizozemski tim je naglasio važnost dodatnog opreza i poštivanja prostora profesionalaca kada treniraju na otvorenim cestama kako bi se izbjegao nepotreban rizik.

“Jonas Vingegaard je u ponedjeljak doživio nesreću tijekom treninga. Srećom, dobro je i nije zadobio nikakve teže ozljede. Kao tim, želimo poticati navijače koji voze bicikle da uvijek daju prioritet sigurnosti. Za njihovu vlastitu dobrobit i dobrobit drugih, molimo vas da dopustite vozačima da treniraju i date im što više prostora i mira,” poručili su.

Južna Španjolska, posebno regija Calpe, posljednjih je godina postala žarište profesionalnog biciklizma tijekom zimskih mjeseci, kada većina timova tamo kampira na predsezonskim pripremama.

To privlači sve veći broj amaterskih biciklista koji žele gledati prvake kako treniraju i pratiti ih na njihovim vožnjama cestama otvorenim za sve.

Vingegaard bi trebao započeti sezonu 16. veljače na UAE Touru.