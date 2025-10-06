Izraelska momčad nakon zabrane nastupa odlučila promijeniti ime

Podijeli :

Izraelska biciklistička ekipa Israel Premier Tech najavila je promjenu imena, identiteta i brendiranja nakon što su njezini članovi postali meta prosvjeda i nereda koji su ugrozili suigurnost biciklista, objavila je ekipa na društvenim mrežama.

“To je bolan, ali nužan korak usmjeren na održavanje sigurnosti vozača i članova tima te osiguranje daljnjeg postojanja tima, koji je posljednjih tjedana doveden u opipljivu opasnost nakon vala raširenih propalestinskih prosvjeda koji su eskalirali u nasilje i doveli njihove živote u opasnost,” stoji u objavi.

Tijekom nedavne biciklističke utrke po Španjolskoj propalestinski prosvjednici su izavali nerede zbog čega je nekoliko etapa skraćeno, među kojima i posljednja čak 57 km prije cilja u Madridu. Trotjedna utrka je bila prekidana nekoliko puta, dio etapa je zbog toga skraćen.

Prosvjednici su rušili sigurnosne barijere, gađali bicikliste pribadačama, a u jednom trenutku su na ulicu srušili i stablo. Nedavno je Israel-Premier Tech isključen s utrke Emilio Romagnolo iz sigurnosnih razloga.

“Posljednjih mjeseci tim se suočio s najtežim izazovom u svojoj povijesti, izazovom koji nije povezan sa svijetom sporta. Postao je meta prosvjeda i nereda, nekih od njih nasilnih koji su ugrozili sigurnost vozača i osoblja. Tijekom posljednje Vuelte a Espane, aktivisti su provalili na staze i ugrozili živote vozača. Od tada se situacija samo pogoršala, a ekip je bila prisiljena povući se iz nekoliko utrka u Italiji nakon što nije bilo moguće jamčiti sigurnost vozača tima,” dodaje se u objavi.

Također je objavljeno da će vlasnik ekipe, izraelsko-kanadski milijarder Sylvan Adams, odstupiti sljedeće sezone i “više neće govoriti u ime tima”.

Vodstvo ekipe uskoro će otkriti novo ime i identitet, a jedino se zna kako više neće nositi ime “Izrael”.