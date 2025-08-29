Norris najbrži i na drugom treningu u Nizozemskoj, Alonso iznenadio

Podijeli :

Vozači Formule 1 vratili su se nakon ljetne pauze. Prvi vikend po povratku vozi se u Nizozemskoj, na stazi Zandvoort. U petak su odvožena dva treninga, a na oba je bio najbrži Britanac Lando Norris. Na drugom treningu vidjeli smo i svojevrsno iznenađenje jer je Fernando Alonso završio na drugom jestu, ispred drugog McLarenovog vozača Oscara Piastrija.

Prva dva treninga uvertira su za subotu u kojoj ćemo osim trećeg treninga gledati i kvalifikacije za nedjeljnu utrku.

Po prikazanome McLaren je favorit kao i na svakoj utrci dosad, ali čini se da Aston Martin može iznenaditi. Alonso je na prvom treningu bio četvrti, a na drugom drugi dok je njegov momčadski kolega Lance Stroll nakon trećeg mjesta na prvom razočarao na drugom treningu

Završio je na 18. mjestu s dvije sekunde zaostatka za prvim Norrisem. Treći trening je na rasporedu u subotu od 11 sati i 30 minuta, a kvalifikacije počinju u 15 sati.