Norris najbrži na prvom treningu u Nizozemskoj, Verstappen zapeo u šljunku

Alessandro Martellotta/Hasan Bratic/DeFodi Images via Guliver Images

Vozači McLarena očekivano su bili najbrži na prvom slobodnom treningu Velike nagrade Nizozemske na stazi Zandvoort.

Karavana Formule 1 vratila se nakon ljetne pauze Velikom nagradom Nizozemske.

Na prvom slobodnom treningu na stazi Zandvoort najbrži je bio Lando Norris ispred momčadskog kolege iz McLarena Oscara Piastrija. Treći je završio Lance Stroll iz Aston Martina.

Trening su obilježili mnogi udesi vozača. Krenulo je s Lewisom Hamiltonom koji se izvrtio na stazi, ali i uspio zadržati bolid na njoj, zatim se izvrtio i Yuki Tsunoda, a onda je Kimi Antonelli završio u šljunku zbog čega je došlo do crvene zastave.

Probleme su do kraja treninga imali još Carlos Sainz, George Russell te Max Verstappen, koji je također proklizao i zapeo u šljunku.

Drugi slobodan trening na rasporedu je u petak u 16 sati uz prijenos na SK3.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.