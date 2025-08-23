Marquezu ‘pole position’ na Velikoj nagradi Mađarske

Podijeli :

Via guliver

Španjolac Marc Marquez (Ducati) startat će s 'pole positiona' na Moto GP Velikoj nagradi Mađarske nakon što je u subotu postavio najbrže vrijeme u kvalifikacijama.

Vodeći u ukupnom poretku i nedodirljiv od lipnja sa šest uzastopnih dvostrukih sprint-Grand Prix utrka, ponovno je bio najbrži na potpuno novoj stazi Balaton Park u blizini jezera Balaton.

Šesterostruki svjetski prvak u toj kategoriji, koji je osigurao svoj 74. pole position u karijeri, iza sebe je ostavio Talijane Marca Bezzecchija (Aprilia) i Fabia Di Ginannantonija (Ducati-VR46).

Alex Marquez, drugi u poretku sa 142 boda zaostatka, kvalifikacije je završio kao 11. Međutim, vozač Gresini Racinga startat će 14., nakon što je dobio kaznu od tri mjesta zbog spore vožnje na stazi tijekom treninga i ometanja drugog vozača.

Talijan Francesco Bagnaia, koji je treći u prvenstvu, uspio je ostvariti samo 15. najbrže vrijeme.

