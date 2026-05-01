F1: Leclerc najbrži na jedinom treningu u Miamiju, Mercedes ni u TOP 3

Podijeli :

xkolbert-press/ChristianxKolbertx via Guliver Image

Nakon prisilne jednomjesečne stanke F1 bolidi su ponovno u natjecateljskom pogonu, a u petak je na stazi u Miamiju održan prvi trening na kojem je najbrži krug imao Charles Leclerc u Ferrariju (1:29.310 minuta).

Max Verstappen (Red Bull) je ostvario drugi najbolji rezultat, a od Leclerca je bio sporiji za 0.297 sekundi. Treće vrijeme (+0.448) imao je Oscar Piastri (McLaren).

Dobar nastup Ferrarija zaokružio je Lewis Hamilton koji je bio četvrti, a za momčadskim kolegom je zaostao 0.467 sekundi.

Momčadi su na ovom treningu imale na raspolaganju 90 minuta, odnosno pola sata više u odnosu na uobičajenih 60 minuta, kako bi provele nešto više vremena na stazi prvi put nakon promjene pravila te zbog otkazanih utrka koje su trebale biti održane u travnju u Bahrainu i u Saudijskoj Arabiji.

Večeras od 22 sata i 30 minuta će u Miamiju biti održane i kvalifikacije za sprint-utrku, koja je na rasporedu u subotu od 18 sati.