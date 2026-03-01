Zbog magle otkazan superveleslalom u Garmisch-Partenkirchenu

Podijeli :

AP Photo/Giovanni Auletta via Guliver

Superveleslalom kojeg su skijaši trebali voziti za Svjetski kup u nedjelju u njemačkom Garmisch-Partenkirchenu otkazan je zbog lošeg vremena, objavili su organizatori.

Naime, zbog magle organizatori nisu uspjeli održati utrku ni nakon dva odgađanja, kada je start pomaknut na 12:45.

U subotu je održana utrka spusta u kojoj su Švicarci osigurali trostruku pobjedu. Marco Odermatt je pobijedio ispred sunarodnjaka Alexisa Monneya i Stefana Rogentina.

Utrka superveleslaloma u Garmischu bila je sedma muška utrka super-G-a sezone. Prije završnice sezone u Lillehammeru, na rasporedu je i muška utrka super-G-a u Courchevelu. Još nije poznato hoće li FIS pokušati održati današnju otkazanu utrku na nekoj drugoj lokaciji.

Odermatt uvjerljivo vodi u poretku superveleslaloma s 425 bodova, a drugoplasirani Austrijanac Vincent Kriechmayr na drugom mjestu ima 158 bodova manje od njega.