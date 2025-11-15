Ljutić bez postolja, Shiffrin pokorila konkurenciju u Leviju!

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je šesto mjesto u slalomu kojeg su skijašice vozile u subotu za Svjetski kup u Leviju u Finskoj, dok je pobjeda pripala Amerikanki Mikaeli Shiffrin.

Shiffrin, koja je bila najbrža i u prvoj vožnji, slavila je s vremenom 1:48.92, drugo mjesto je sa sekundom i 66 stotinki zauzela Albanka Lara Colturi (1:50.58), dok je treća s dvije sekunde i 59 stotinki sporijim vremenom bila Njemica Emma Aicher (1:51.51).

Ljutić je u drugu vožnju ušla kao trećeplasirana iz prve vožnje, no na kraju je zauzela šesto mjesto s dvije sekunde i 80 stotinki (1:51.72) zaostatka za pobjednicom.

U Leviju je danas nastupila i Leona Popović, no na žalost nije uspjela ostvariti plasman u drugu vožnju jer je nakon prve vožnje bila 64. s pet sekundi i 57 stotinki zaostatka za Shiffrin.

Ljutić je današnjim rezultatom izjednačila prošlogodišnji rezultat iz Levija. Prije toga je u Leviju bila jednom sedma, jednom deveta i jednom deseta.

Shiffrin je prije danas osam puta slavila u Leviju, što je njezin rekord po pobjedama na jednoj stazi. Ovo danas joj je ujedno 102. pobjedu u Svjetskom kupu.

Nakon što je prošle zime nekoliko mjeseci bila izvan utrke zbog pada u veleslalomu u studenom 2024., Shiffrin se vratila u pobjedničku formu u veljači 2025. u slalomu, svojoj omiljenoj disciplini.

Krajem listopada, u prvoj ovosezonskoj utrci u veleslalomu u Söldenu u Austriji, ostvarila je obećavajuće 4. mjesto.

13:51

Sekunda i 66 stotinki!

Maestralna je bila Mikaela Shiffrin koja je pokorila Levi, na kraju Colturi druga, Aicher je treća. Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić na kraju je osvojila šesto mjesto. 

13:49

Colturi briljirala

Lara Colturi odradila je strašnu drugu vožnju, 93 stotinke je bila brža od Aicher. Ostala je još Shiffrin, Zrinka je peta. 

13:47

Duerr druga

Aicher ostaje vodeća, najmanje je osigurala treće mjesto. Ljutić je četvrta. 

13:45

Zrinka treća

Jedna mala pogreška koštala je Hrvaticu boljeg plasmana, 21 stotinka zaostatka ispred Aicher. 

13:43

Odustajanje Norvežanka

Mina Fuerst Holtmann je izletjela i nije uspjela završiti utrku.

13:41

Još jedna pa Zrinka!

Neja Dvornik bila je sporija od Aicher, 41 stotink zaostatka za treće mjesto

13:39

Moltzan ide na drugo mjesto

Njemica Emma Aicher je vodeća, 15 stotinki brža od Moltzan.

13:38

Holdener jako blizu...

Holdener je druga, još tri skijašice do Zrinke. Moltzan i dalje drži vrh. 

13:26

Još malo do Zrinke

15 skijašica je odradilo drugu vožnju, Moltzan je i dalje vodeća. Podsjetimo, Zrinka Ljutić je bila četvrta u prvoj vožnji.

13:17

Moltzan prva

Paula Moltzan istisnula je Hector s vrha, najbrže vrijeme druge vožnje. Bolja je bila od Hector za 63 stotinke.

