Sjajne vijesti pred Zimske olimpijske igre: Hrvatska će imati dvije predstavnice u brzom klizanju

Odlične vijesti stigle su u petak iz ureda Međunarodnog klizačkog saveza (ISU), koji je potvrdio da će Hrvatsku na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu u brzom klizanju na kratkoj stazi predstavljati Valentina Aščić i Katarina Burić.

Za 27-godišnju Valentinu Aščić to će biti drugi nastup na Olimpijskim igrama, nakon što je prije četiri godine u Pekingu ispisala povijest kao prva hrvatska predstavnica u brzom klizanju na kratkoj stazi. Tada je u disciplini 500 metara osvojila 23. mjesto, dok je na dionici od 1500 metara završila na 26. mjestu.

Valentina će u Milanu nastupiti u tri discipline na 500, 1000 i 1500 metara.

Svoj olimpijski debi će u Milanu imati 28-godišnja Katarina Burić, a ona je pravno nastupa u opsežnim kvalifikacijama stekla u disciplini 1500 metara.

Nažalost, s obzirom na to da kvalifikacijski proces favorizira brojnije reprezentacije, pa ozljede ili bolesti u trenutku kad se održavaju kvalifikacijska natjecanja smanjuju izglede reprezentacijama kao što je Hrvatska, na ovogodišnjim Igrama smo ostali bez predstavnika u muškoj konkurenciji.

Stoga i sama kvalifikacija Valentine Aščić i Katarine Burić za nastup na ZOI Milano – Cortina 2026. predstavlja velik uspjeh.

Aščić će prvi nastup u milanskoj Klizačkoj areni imati 10. veljače u kvalifikacijama na 500 metara, a bude li uspješna, nastupit će i dva dana poslije (12. veljače), kad su na programu četvrtfinalne, polufinalne i finalna utrka. Valentina će ponovno biti aktivna 14. veljače u kvalifikacijama na 1000 metara, uz mogući nastup i 16. veljače, kad su na programu četvrtfinale, polufinale i finale u toj disciplini.

Posljednji nastup će hrvatske reprezentativke imati 20. veljače, kad su na programu četvrtfinale, polufinale i finale na 1500 metara.