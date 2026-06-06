Olmissum preokrenuo finale HMNL-a i nakon penala došao do trećeg naslova prvaka

Podijeli :

Foto: Torpedo Media

U subotu navečer je u Rijeci u Dvorani mladosti odigrana peta i odlučujuća utakmica SuperSport HMNL-a. Rijeka je na domaćem parketu ugostila Olmissum te je tražila pobjedu kojom bi osvojila svoj prvi naslov prvaka Hrvatske. U regularnom vremenu i nakon produžetaka susret je završio 2:2 da bi u raspucavanju šesteraca bolji bioOlmissum s 5:3.

Nakon prve polovice prvog poluvremena nije bilo golova, a onda je u 13. minuti Manolo Bilić, igrač Rijeke, poslao loptu u krivu mrežu za 1:0 Olmissuma. Imala je Rijeka do kraja poluvremena deseterac kojim su mogli izjednačiti na 1:1, no nisu bili precizni i Omišani su se izvukli.

Ne samo to, Olmissum je do kraja poluvremena stigao i do povećanja prednosti. U 18. minuti strijelac za 2:0 bio je Duje Kustura. S tim rezultatom otišlo se i na predah.

Početkom drugog dijela Rijeka je uspjela smanjiti golom Brazilca Rafinhe. Nada je tada počela tinjati u Dvorani mladosti jer je ostalo 14 minuta do kraja. Ubrzo zatim Rijeka je uspjela i izjednačiti golom Slovenca Tea Turka.

Bio je to i posljednji pogodak u regularnom vremenu što je značilo da se otišlo u produžetke. Ni tamo nije bilo golova pa se otišlo u raspucavanje šesteraca.

Raspucavanje je za Olmissum otvorio David Barbarić koji je uspješno svladao Victora Karla Roberta Saafa. Uslijedio je zatim pokušaj Elvira Husarića koji je bio precizan za 1:1, a onda je i Kustura pogodio za 2:1 Olmissuma.

U drugoj seriji izjednačenje Rijeci ipak nije donio Luka Suton koji je pogodio gredu. Josip Juretić je taj promašaj i naplatio za 3:1 Olmissuma na početku treće serije. Daniel Fernandez Garcia zatim je smanjio prednost na 3:2 da bi Uroš Đurić golom za 4:2 doveo Olmissum na obranu ili gol od naslova.

Da Omišani moraju sami zaslužiti pobjedu pobrinuo se Turk pogotkom za 4:3. Ključnu odgovornost preuzeo je Romeo Sušac koji je pogodio za 5:3 i treći naslov Olmissuma u povijesti HMNL-a.