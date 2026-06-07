HMNK Rijeka prozvala igrače Olmissuma: ‘Dobili bi pljesak da nisu provocirali naše navijače’

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HMNK Rijeka

U subotu navečer je nakon raspucavanja penala Olmissum u riječkoj Dvorani mladosti stigao do svog trećeg naslova prvaka Hrvatske. Taj susret, kao ni brojni u Rijeci, nisu prošli bez incidenata navijača. Već se prije nekoliko dana oglasio predsjednik Vedran Frelih, a sada je HMNK Rijeka izdala i priopćenje na društvenim mrežama.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Nazovimo stvari pravim imenom

Jučer smo imali pravi sportski spektakl u najljepšem sportu i najboljoj ligi u Hrvata.

Finale je ponudilo sve što svaki gledatelj može poželjeti – utakmica se pratila na nogama od prve do posljednje minute .

Nikad nećemo pričati niti pisati u rukavicama. Javno i jasno prozivat ćemo svakog našeg „navijača“ koji pljuje po svemu ovome što krvavo stvaramo, a koliko je to teško znaju samo oni koji su i sami pokušali nešto izgraditi.

Jučer su naši navijači bili najbolji akteri finala. Osim jedne baklje nekog cirkusanta i pokojeg neprimjerenog uzvika (kojih je bilo vrlo malo), utakmica je bila pravi spektakl, a za to su, ponavljamo, najzaslužniji upravo naši navijači!

Sigurni smo da bi, nakon posljednjeg realiziranog šesterca, igrači Olmissuma dobili pljesak od 90 % dvorane da su slavili bez provokacija. No oni su izabrali drugačiji put i odlučili da je ovako ljepše završiti ovu priču.

Kad kapetan momčadi, ujedno i reprezentativac Hrvatske, prvo što napravi jest da skače i gestikulira prema protivničkim navijačima, teško je od ostatka družine očekivati nešto bolje, pogotovo ako znamo da neki Kirevskiji nisu baš „najoštriji noževi u ladici“

Problem HNK Rijeke i HMNK Rijeke jest taj što nemaju medijsku mašineriju iza sebe, ali tako će uvijek biti, a Rijeka će se s tim znati nositi

I da, mi Riječani nismo ni bolji ni lošiji od Dalmatinaca, Purgera, Slavonaca ili Srba. I među nama i među drugima postoje dobri i loši ljudi, odgojeni i neodgojeni, pametni i glupi. Jedina podjela koju priznajemo jest ona na dobre i loše ljude

Društvo je općenito izgubilo mnoge vrijednosti. Mržnja, zavist i ljubomora svima su nam najveći neprijatelji.

Rijeku ćete još dugo godina morati gledati u finalima i na pobjedničkim postoljima. Naviknite se.

ZAJEDNO SMO RIJEKA!”