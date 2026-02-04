Prve ZOI, pa odmah stjegonoša: Prevladava sreća i pozitivna trema!

Podijeli :

Dvadesetogodišnji biatlonac Matija Legović, osvajač Velikog kristalnog globusa u juniorskoj konkurenciji. Ovo su mu prve Olimpijske igre

Matija Legović je skijaš nordijskih disciplina (biatlonac), koji je kao mladi talent bio stipendist Zaklade Marin Čilić i član je hrvatske reprezentacije za Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini d’Ampezzo. Nakon što je doznao da će biti stjegonoša na ZOI razgovarao je s našom Hanom Cvijanović te otkrio kako se osjeća, što mu se vrti po glavi.

To su vam prve igre, a stigla je vijest da će te nositi našu zastavu na otvaranju ZOI. Koliko si uzbuđen?

“Iskreno tek sam to danas saznao, velika mi je čast što ću nositi zastavu, vrlo sam sretan zbog toga. Prevladava sreća i pozitivna trema. To je najveće moguće natjecanje i zato je posebno. Pratit ćemo i naše druge sportaše.”

Prva je utrka individual (20 km), pa nakon toga sprint (10 km)?

“Bio bih zadovoljan kada bih odradio dobar rezultat kada bih ušao među 30 ili 40 najboljih.”

Osvojio si Kristalni globus za juniore, a to je sjajan domet?

“Globus je i mene iznenadio, tu se vidjelo da se rad isplatio. To je nešto što je dosad najveći uspjeh.”

Koliko se teško baviti biatlonom u Hrvatskoj?

“Kod nas po ljeti možemo raditi, mi nemamo snijega i nemamo staza sa strelištem gdje bi mogli trenirati. Slovenija, Austrija i Francuska su mjesta gdje možemo trenirati. Nije lagano, ali kad voliš nešto onda nije teško.”

Tko je najzaslužniji za vaše dobre juniorske rezultate?

“To je definitivno trener Dejan Brajdić, te trener Boštaj iz Slovenije koji je specijalist za gađanje.”

Kako ste uopće izborili nastup na ZOI?

“Putem wild-carda. S obzirom na to da mi nismo u kvoti od 20 najboljih zemalja, morali smo od preostalih 12 imati dovoljno dobar rezultat da bi se izborili. Uspio sam s prve dvije utrke već potvrdio da imam vizu za nastup. I to mi je dalo još snage.”