Pokrenuta istraga: USKOK upao u Hrvatski skijaški savez

GEPA pictures Matic Klansek via Guliver Images

USKOK je ušao u Hrvatski skijaški savez gdje ovih dana odvija ozbiljna situacija.

Kako piše Dnevno.hr, povod svemu je carinska kontrola glasnogovornika Nenada Erora na granici za vrijeme Zimskih olimpijskih igara koje su se održale početkom veljače u Milanu i Cortini d’Ampezzo, a na kojima je nastupila i hrvatska skijaška reprezentacija.

Eror je na granici ‘pao’ sa 120.000 eura gotovine, ali i imenima za koja je ona bila namijenjena, USKOK se zainteresirao za poslovanje Hrvatskog skijaškog saveza.

Ono što su otkrili carinici, a nastavili otkrivati istražitelji USKOK-a, navodno je dugogodišnji modus operandi čelnih ljudi Saveza, koji u gotovini uz ostalo isplaćuju dnevnice i podmiruju troškove skijašima. Tako se, tvrde upućeni, radi godinama i svi u Savezu uglavnom znaju za taj model poslovanja, međutim, nitko od odgovornih nije reagirao.

Prema informacijama koje kruže zagrebačkim sportskim krugovima i među upućenima u tijek istrage, manjak u Savezu iznosi između 10 i 17 milijuna eura.

Navodno je Eror nemali dio iznosa od 120 tisuća nosio, među ostalima, Vedranu Pavleku i Ivici Kosteliću.

Proslavljeni skijaš od završetka karijere ima pravo na isplatu naknade od Saveza, pa postoji mogućnost da je gotovina koju je Eror prenosio među ostalim i Kostelićeva zakonska naknada.