Otkazan je superveleslalom u Courchevelu

Superveleslalom skijaša za Svjetski kup koji se trebao održati u subotu u Courchevelu otkazan je zbog loših vremenskih uvjeta.

Pogoršanje vremena najavljeno još početkom tjedna stiglo je u ovo francusko skijalište, velika količina novonapadalog snijega, magla i slaba vidljivost u potpunosti su onemogućili održavanje utrke.

Kako je za nedjelju po rasporedu već bio predviđen još jedan superveleslalom u Courchevelu, a sljedećeg tjedna na programu je završnica Svjetskog kupa u Norveškoj, nema termina za nadoknadu ove utrke.

Dvije utrke prije kraja sezone uvjerljivo je vodeći Švicarac Marco Odermatt sa 158 bodova više od drugog Austrijanca Vincenta Kriechmayra te je praktički osigurao četvrti uzastopni Mali kristalni globus u ovoj disciplini.