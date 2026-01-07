Noel pobjednik u Madonni, Kolega nije uspio do rezultata sezone

Podijeli :

AP Photo/Marco Trovati via Guliver

Clement Noel je pobjednik slalomske utrke u Madonni Di Campiglio, dok je najbolji hrvatski predstavnik bio Samuel Kolega koji je završio na 18. mjestu s 2.26 sekundi zaostatka.

Drugo je mjesto zauzeo pobjednik iz prve vožnje – Finac Eduard Hallberg s 12 stotinki zaostatka, dok je treće mjesto zauzeo Francuz Paco Rassat s 37 stotinki zaostatka i velikim napretkom sa 16. mjesta iz prve vožnje.

Samuel Kolega je osvojio 13 bodova i s ukupnih 53 je trenutačno 24. u poretku slalomaša te mu 16. mjesto iz Levija ostaje najbolji rezultat sezone.

Istok Rodeš nije bio dovoljno brz za ulazak u drugu vožnju, dok ju Tvrtko Ljutić i Roko Begović nisu uspjeli dovršiti.