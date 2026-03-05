Neuništiva Lindsey Vonn! Cijeli svijet je mislio da će mjesecima biti prikovana za krevet, ali..

Jedna od najvećih skijašica u povijesti, Lindsey Vonn, ponovno je pokazala zašto je godinama bila sinonim za borbenost i mentalnu snagu.
Američka sportska legenda objavila je emotivan video oporavka nakon teške ozljede koju je doživjela na Zimskim olimpijskim igrama u Cortina d’Ampezzo, a snimka je brzo obišla svijet i izazvala brojne reakcije navijača.
Samo 25 dana nakon teškog pada koji je ozbiljno ugrozio njezinu karijeru, 41-godišnja Vonn već je započela intenzivan proces rehabilitacije. Iako se prije nekoliko dana vratila kući u invalidskim kolicima, bivša olimpijska prvakinja ne gubi vrijeme.
Na videu koji je podijelila na društvenim mrežama vidi se kako trenira u teretani sa zavojima na lijevoj nozi, radeći vježbe za gornji dio tijela i jačanje trupa. U jednom trenutku uspijeva i ustati iz kolica kako bi samostalno stajala, što je bio posebno emotivan trenutak za njezine pratitelje.
Uz video je poslala i poruku koja najbolje opisuje njezin mentalitet:
„Definitivno su teška vremena, ali sam i dalje zahvalna… i dalje naporno radim. Moj jedini cilj je ozdraviti. Dan po dan“, napisala je Vonn.
U narednom razdoblju fokus će biti na fizikalnoj terapiji i vježbama koje može raditi bez opterećenja ozlijeđene noge. Trenutno se koncentrira na jačanje gornjeg dijela tijela i stabilnosti trupa kako bi što spremnije dočekala sljedeću fazu rehabilitacije.
Prema planu oporavka, sljedeći korak je prelazak s invalidskih kolica na štake, na kojima će, prema procjenama liječnika, morati provesti najmanje dva mjeseca.
Potpuni oporavak zahtijevat će mnogo više vremena – stručnjaci procjenjuju da će kostima trebati gotovo godinu dana da u potpunosti zacijele.
Za sportašicu koja je tijekom karijere osvojila sve što se moglo osvojiti, ovo je nova životna i sportska bitka. Ako je suditi po prvim snimkama iz teretane, Lindsey Vonn već je krenula prema još jednoj pobjedi
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!