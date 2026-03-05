Neuništiva Lindsey Vonn! Cijeli svijet je mislio da će mjesecima biti prikovana za krevet, ali..

Podijeli :

AP Photo/Jacquelyn Martin via Guliver

Jedna od najvećih skijašica u povijesti, Lindsey Vonn, ponovno je pokazala zašto je godinama bila sinonim za borbenost i mentalnu snagu.

Američka sportska legenda objavila je emotivan video oporavka nakon teške ozljede koju je doživjela na Zimskim olimpijskim igrama u Cortina d’Ampezzo, a snimka je brzo obišla svijet i izazvala brojne reakcije navijača.

Samo 25 dana nakon teškog pada koji je ozbiljno ugrozio njezinu karijeru, 41-godišnja Vonn već je započela intenzivan proces rehabilitacije. Iako se prije nekoliko dana vratila kući u invalidskim kolicima, bivša olimpijska prvakinja ne gubi vrijeme.

Na videu koji je podijelila na društvenim mrežama vidi se kako trenira u teretani sa zavojima na lijevoj nozi, radeći vježbe za gornji dio tijela i jačanje trupa. U jednom trenutku uspijeva i ustati iz kolica kako bi samostalno stajala, što je bio posebno emotivan trenutak za njezine pratitelje.

Nur 25 Tage nach ihrem Horror-Sturz bei Olympia und 13 Tage nach ihrer bislang letzten Operation postete Lindsey Vonn am Donnerstag ein Video von ihrer ersten Trainingseinheit. In einigen Wochen möchte Vonn vom Rollstuhl zu Krücken wechseln. „Es wird etwa ein Jahr dauern, bis… pic.twitter.com/4teILMDVkK — Isabell Schmidt, ist mein Klarer Nam:innen (@SchlangeFalsch) March 5, 2026

Uz video je poslala i poruku koja najbolje opisuje njezin mentalitet:

„Definitivno su teška vremena, ali sam i dalje zahvalna… i dalje naporno radim. Moj jedini cilj je ozdraviti. Dan po dan“, napisala je Vonn.

U narednom razdoblju fokus će biti na fizikalnoj terapiji i vježbama koje može raditi bez opterećenja ozlijeđene noge. Trenutno se koncentrira na jačanje gornjeg dijela tijela i stabilnosti trupa kako bi što spremnije dočekala sljedeću fazu rehabilitacije.

Prema planu oporavka, sljedeći korak je prelazak s invalidskih kolica na štake, na kojima će, prema procjenama liječnika, morati provesti najmanje dva mjeseca.

Potpuni oporavak zahtijevat će mnogo više vremena – stručnjaci procjenjuju da će kostima trebati gotovo godinu dana da u potpunosti zacijele.

Za sportašicu koja je tijekom karijere osvojila sve što se moglo osvojiti, ovo je nova životna i sportska bitka. Ako je suditi po prvim snimkama iz teretane, Lindsey Vonn već je krenula prema još jednoj pobjedi