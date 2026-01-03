Ljutić: ‘Dobro se osjećam na ovom snijegu’

Podijeli :

Luciano Maria Bisi IPA Sport via Guliver Images

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić završila je današnji veleslalom Svjetskog kupa u Kranjskoj Gori na 22. mjestu, dok je do pobjede stigla Švicarka Camille Rast. Na stazi Podkoren Ljutić nije imala najbolji nastup – nakon 17. mjesta u prvoj vožnji, u drugoj je dodatno nazadovala te utrku završila s 22. pozicijom i zaostatkom od 3,64 sekunde za pobjednicom. Nakon utrke nije krila nezadovoljstvo ostvarenim rezultatom.

“Utrka je prošla kako je prošla. Definitivno nisam zadovoljna rezultatom. Htjela sam puno više od utrke, ali što je tu je. U prvoj vožnji sam krenula prejako i to me koštalo linije. Na kraju je cijela vožnja bila dosta nedorečena. U drugom laufu imala sam bolji plan pa su neki segmenti bili okej, ali nisam uspjela povezati sve kako sam htjela i na kraju 22. mjesto”, opisala je utrku pa najavila sutrašnji slalom:

“Podloga je dosta ledena i glatka, današnji veleslalom je također bio takav. To mi inače odgovara. Trening slaloma je prošao okej i definitivno se dobro osjećam na ovom snijegu.”