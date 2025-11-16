Kolega s velikim šansama za Top 10 u Leviju, Zubčić također u drugoj vožnji

Podijeli :

AP Photo/Marco Trovati via Guliver

Hrvatski skijaši Samuel Kolega i Filip Zubčić ušli su u drugu vožnju prvog ovosezonskog slaloma u finskom Leviju.

Lucas Pinheiro Braathen zasad je vodeći nakon prve vožnje s vremenom 54.13. Iza njega je Clement Noel s 41 stotinkom zaostatka, dok Timon Haugan drži treće mjesto sa 49 stotinki zaostatka za Braathenom.

Samuel Kolega je zasad 11. te za Braathenom kasni sekundu i 37 stotinki, dok je Filip Zubčić na 18. mjestu sa sekundom i 67 stotinki zaostatka.

Istok Rodeš nije izborio drugu vožnju, imao je zaostatak od 2.77 sekundi za prvim Braathenom. Tvrtko Ljutić nije uspio završiti prvu vožnju.

Druga vožnja počinje u 13 sati.