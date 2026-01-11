Kolega izvan najboljih 20, pobjedu iz Adelbodena odnio Rassat

Podijeli :

via Guliver

U klasičnom slalomu Svjetskog kupa u švicarskom Adelbodenu pobijedio je Francuz Paco Rassat, dok je Samuel Kolega zauzeo 21. mjesto.

Samuel Kolega je u prvoj vožnji bio 27., a u drugoj je popravio svoj plasman i doskijao do 21. mjesta sa zaostatkom od 2.21 sekundi za pobjednikom. Kolega je bio jedini Hrvat u drugoj vožnji.

Istok Rodeš je sa startnim brojem 31 na polovici staze zaostajao samo 18 stotinki, a onda je otklizao i odustao, kao i Filip Zubčić, koji je “haklao” vrata i završio prijevremeno svoju vožnju na stazi na kojoj je četiri puta bio na postolju. Tvrtko Ljutić je startao predzadnji, 68., a na kraju je bio 44. sa zaostatkom od 2.76 sekundi i malo više od pola sekunde ga je dijelilo od prvoga plasmana u drugi lauf.

Rassat je došao do pobjede, iako je u prvoj vožnji bio tek četvrti. Drugi je bio Norvežanin Atle Lie McGrath (+0.18), a treći njegov sunarodnjak Henrik Kristoffersen, koji je vodio nakon prvog laufa.

Rassat je pobjedom preuzeo slalomsko vodstvo s 340 bodova ispred sunarodnjaka Clementa Noela (314) i Norvežanina Timona Haugana (285). Kolega je s novih 10 bodova na 25. mjestu s 63 boda.

U ukupnom poretku vodi Marco Odermatt (955) ispred Brazilca Pinheira Braathena (538) i McGratha (478), a najbolji Hrvat je Zubčić na 45. mjestu s 96 bodova.