Francuska skijašica tragično preminula na najpoznatijem domaćem skijalištu, nedavno postala prvakinja u slalomu

Francuska skijašica Margot Simond, koja je imala samo 18 godina, tragično je izgubila život 24. travnja 2025. tijekom priprema za Red Bull Alpine Park u Val d'Isèreu.

Simond je bila aktualna juniorska prvakinja Francuske u slalomu, titulu je osvojila u ožujku ove godine. Do nesreće je došlo tijekom treninga na tehnički zahtjevnom dijelu staze, no zasad nije poznato što je točno dovelo do kobnog pada – je li riječ o pogrešci u zavoju, problemima s opremom ili nepovoljnim uvjetima na stazi.

Unatoč brzoj intervenciji medicinskog tima i pokušajima reanimacije na licu mjesta, ozljede su bile preteške te joj, nažalost, nisu uspjeli pomoći.

U znak poštovanja prema mladoj sportašici i zbog ozbiljnosti situacije, organizatori su odmah otkazali cijelo natjecanje. U tijeku je istraga koja će rasvijetliti sve okolnosti tragedije, uključujući sigurnosne mjere i stanje staze u trenutku nesreće.

Red Bull Alpine Park poznat je po svom nekonvencionalnom pristupu natjecanjima, s većim naglaskom na tehničke elemente i fleksibilnijim dizajnom staze u usporedbi s klasičnim FIS formatima, ali sve je bilo provedeno pod stručnim nadzorom trenera i organizatora.