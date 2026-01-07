Finac sa startnim brojem 21 u vodstvu, Kolega daleko od prošlogodišnjeg uspjeha u Madonni

Podijeli :

AP Photo/Gabriele Facciotti via Guliver

Zanimljiva prva slalomska vožnja u talijanskoj Madonni di Campiglio donijela je i neočekivanog pobjednika.

Finac Eduard Hallberg preuzeo vodstvo sa startnim brojem 21. Ciljem je prošao s vremenom 50.29, 16 stotinki brže od trenutno drugoplasiranog Švicarca Tanguyja Nefa. Treće mjesto s 23 stotinke zaostatka drži Clement Noel.

Prošlogodišnji osvajač bronce iz Madonne, Samuel Kolega, nakon nastupa prvih 30 skijaša nalazi se na 21. mjestu sa 1.37 sekundi zaostatka, dok Istok Rodeš nije izborio drugu vožnju s 2.43 sekundi zaostatka.