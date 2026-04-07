Pomlađena Hrvatska očekivano izgubila od Španjolske na Svjetskom kupu

REUTERS/Evgenia Novozhenina via Guliver

Vaterpolisti Španjolske svladali su Hrvatsku s 14-10 (4-3, 5-2, 2-2, 3-3) u utakmici drugog kola skupine B Divizije 1 Svjetskog kupa kojem je domaćin grčki Alexandropoli.

U prvom nastupu u Grčkoj hrvatski vaterpolisti su s uvjerljivih 16-7 nadigrali Sjedinjene Američke Države, dok je Španjolska poražena od Italije 10-12.

Nakon izjednačene prve četvrtine, u kojoj su Španjolci imali stalnu, ali minimalnu prednost, ključnom se pokazala druga dionica. Na startu druge četvrtine Žuvela je pogodio za 4-4, a potom je uslijedio niz od čak pet španjolskih pogodaka.

Odvojila se time Španjolska na 9-4 i to je bio minus koji Hrvatska sve do kraja nije mogla dostići. Najviše što su se izabranici Ivice Tucka približili bilo je 8-11 na startu posljednje četvrtine.

Po tri gola su za Hrvatsku postigli Vlaho Pavlić i Zvonimir Butić, dok je dva dao Tin Brubnjak. Kod Španjolaca je prvi strijelac bio Alvaro Granados s četiri pogotka.

Posljednju utakmicu u skupini B Hrvatska će odigrati u srijedu, a suparnik će biti Italija. Utakmica počinje u 14.30 sati. Trenutačno Španjolska, Italija i Hrvatska imaju po tri boda, ali Talijani imaju utakmicu manje.

Plasman na završni turnir Svjetskog kupa, koji će se održati u Sydneyu od 22. do 26. srpnja, izborit će pet prvoplasiranih reprezentacija iz Alexandropolija.