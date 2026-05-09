Splitski Jadran izborio prvo europsko finale nakon skoro 30 godina čekanja

Tom Dubravec CROPIX via Guliver Image

U subotu navečer splitski Jadran je u gostima kod mađarskog BVSC-a stigao do pobjede od 14:12 kojom je osigurao finale Eurokupa, drugog najjačeg klupskog natjecanja u vaterpolu.

U prvom susretu Jadran je slavio golom razlike (13:12) pa su u Mađarsku putovali s ciljem obrane te prednosti. U tom naumu su kroz cijeli susret i uspjeli jer nijednom mađarski BVSC nije došao do vodstva na utakmici.

Većinu susreta rezultat je bio izjednačen, a najveću prednost Jadran je imao u 7., devetoj, 11. i 18. minuti kada su vodili s 4:2, 5:3, 6:4 te 9:7. U posljednje tri minute ušlo se s rezultatom 12:12, ali su Jere Marinić Kragić i Nardo Skejić golovima osigurali pobjedu od 14:12 za ukupnih 27:24 i plasman u finale Eurokupa.

Ovo će im biti drugo finale Eurokupa u povijesti, a prvo nakon 1998. godine. kada su izgubili od Partizana. Sada će u finalnom dvomeču igrati protiv francuskog Marseillea

Finalne se utakmice igraju 23. svibnja i 6. lipnja.