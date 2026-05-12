Suknov Pro Recco slavio u Zagrebu i ostavio Mladost bez Final Foura

Podijeli :

xxDamirxKrajacx mladost_radnicki22-291025 via Guliver Image

U susretu petog kola B skupine četvrtfinalnog dijela Lige prvaka, vaterpolisti Mladosti su na bazenu uz Savu izgubili od talijanskog Pro Recca s 14-17 i ostali bez izgleda za plasman na Final Four.

Talijanski sastav, koji vodi Sandro Sukno, je već u prvoj četvrtini poveo s tri gola razlike (5-2), a početkom druge dionice je imao i četiri gola prednosti (7-3).

Splitski Jadran izborio prvo europsko finale nakon skoro 30 godina čekanja

Mladost je smanjila na 7-8, no gosti u trećoj bježe na +5 (13-8). U posljednjoj četvrtini Pro Recco je održavao prednost za konačnih 17-14.

Goste su do pobjede predvodili Francesco Di Fulvio, Luke Anthony Pavillard, te Maxwell Bruce Irving s po tri gola, dok je Rino Burić postigao jedan gol. Kod Mladosti Konstantin Kharkov je zabio četiri, a Andrija Bašić i Marko Radulović po tri gola.

U drugom susretu iz skupine Ferencvaros je pobijedio Hannover sa 17-8, također, osiguravši završni turnir.

Vendel Csaba Vigvari s četiri gola je bio najefikasniji u domaćim redovima, dok su kod Hannovera po dva gola postigli Lazar Vukičević i Luka Lozina.

Na ljestvici vode Ferencvaros i Pro Recco s po 12 bodova, dok Mladost i Hannover imaju po tri boda.