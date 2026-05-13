Jadran razbio Solaris i poveo u četvrtfinalnoj seriji prvenstva Hrvatske

xCROPIXxVojkoxBasicx via Guliver

Odigran je i posljednji susret prvog kruga četvrtfinala doigravanja seniorskog državnog prvenstva. Jadran je u Šibeniku pobijedio Solaris sa 15-8 načinivši veliki korak prema plasmanu u polufinale.

Solaris se dobro držao u prve dvije četvrtine nakon kojih je vodio sa 6-5. Međutim, ostatak utakmice protekao je u dominaciji hrvatskog prvaka koji je druge dvije dionice dobio sa 10-2.

Jadran su do pobjede predvodili Jerko Marinić Kragić sa četiri i Zvonimir Butić s tri gola, dok je Marko Bijač imao devet obrana. Kod domaćina Roko Pelicarić je zabio tri gola.

Podsjetimo, ova je utakmica odigrana nešto kasnije jer su protekle subote Splićani igrali, te uspješno odigrali, uzvrat polufinala Eurokupa protiv BVSC-a u Budimpešti.

U ranije odigranim susretima Mladost je na gostovanju pobijedila Zadar 1952 sa 19-12, Jug AO je kao gost porazio Medveščak sa 22-11, dok su Mornar i Primorje EB odigrali 16-16.

Sve uzvratne utakmice četvrtfinala Prvenstva Hrvatske na rasporedu su u subotu, 16. svibnja.