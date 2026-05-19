Pravi kaos u redovima suparnika Hrvatske na SP-u: Lažirali popis, promijenili izbornika…

AP Photo/Eugene Hoshiko, File via Guliver

Prava pomutnja vlada u Gani uoči samog početka natjecanja.

Nogometni savez još uvijek krije službeni popis igrača, a ulje na vatru dolilo je i pojavljivanje lažnog popisa s čak 55 imena na društvenim mrežama. Do ove administrativne zbrke dolazi u jeku velikih promjena u momčadi, budući da je klupu nedavno napustio Otto Addo, a reprezentaciju je uoči samog turnira preuzeo portugalski strateg Carlos Queiroz.

Addu je presudio kasni gol u 88. minuti za poraz od Njemačke (2:1), što je bila kap koja je prelila čašu nakon što je momčad samo par dana ranije doživjela pravi potop protiv Austrije (5:1).

Savez je odmah reagirao i uručio mu otkaz. Addo je tako završio svoj drugi mandat, započet u ožujku 2024., u kojem je kroz 22 utakmice ubilježio osam pobjeda, pet remija i devet poraza.

Podsjetimo, Gana na SP-u igra u skupini L, gdje je čekaju okršaji s Engleskom, Panamom i Hrvatskom, s kojom će snage odmjeriti 27. lipnja u Philadelphiji u sklopu posljednjeg kola grupne faze.