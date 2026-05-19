Brazilci sretni zbog Neymara, ali u šoku zbog izostanka druge zvijezde: ‘Vjerojatno je zaslužio poziv, ali…’

AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver

Neymar se nalazi među 26 igrača koji će predstavljati Brazil na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, koje počinje 11. lipnja.

To je vijest koja je oduševila sve u zemlji peterostrukog prvaka svijeta. Međutim, dio navijača ostao je u šoku zbog izostanka jedne velike zvijezde.

Na popisu nema Joãa Pedra, napadača Chelseaja, koji unatoč lošim klupskim rezultatima iza sebe ima sjajnu sezonu.

Upisao je ove sezone 20 pogodaka i šest asistencija u Premier ligi, ali ni to nije bilo dovoljno za mjesto na konačnom popisu za Mundijal.

Statistički gledano, odluka je izazvala dodatne kontroverze. Samo su trojica igrača ove sezone postigla više pogodaka u najjačoj ligi na svijetu, a ako se izuzmu golovi s bijele točke, ispred njega je samo Erling Haaland.

Izbornik Carlo Ancelotti je nakon objave popisa priznao da mu nije bilo lako donijeti takvu odluku.

“Žao nam je Joãa Pedra. S obzirom na sezonu kakvu je imao u Europi, vjerojatno je zaslužio poziv, ali odlučili smo se za druge igrače“, zaključio je slavni Talijan.