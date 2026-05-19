‘Htio sam desetku Luke Modrića kad sam došao u Real. Nije mi dao’

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Stigao je tad kao veliko pojačanje i jedan od najzvučnijih transfera u tom razdoblju.

Kraljevski klub doveo je Edena Hazarda u ljeto 2019. iz Chelseaja za oko 100 milijuna eura, uz ugovor na pet godina, pa su očekivanja od belgijskog ofenzivca bila golema već od prvog dana na Bernabeuu.

Hazard je sada otkrio zanimljiv detalj iz svojih prvih dana u Madridu. Nije želio uzeti broj 7, koji je prije njega nosio Cristiano Ronaldo. U razgovoru za Canal+ France otkrio je kako je htio broj 10 kojeg je nosio Luka Modrić.

“Ne, nisam želio broj 7. Htio sam desetku Luke Modrića. Tražio sam ga da mi je prepusti i mislio sam da će mi reći: ‘U redu, uzmi je’, ali nije mi je dao. Nije”, rekao je Hazard.

Na kraju je ipak uzeo ‘sedmicu’.

“Nije mi bio teret naslijediti Cristianovu sedmicu u Real Madridu jer, po mom mišljenju, nisam došao ondje kako bih ga zamijenio.”

Komentirao je usporedbe s Ronaldom.

“Mediji su govorili da ću zamijeniti Ronalda. Mislim da imam potpuno drukčiji stil igre od njega. Nisam mogao zabijati 60 ili 70 golova godišnje. Zapravo, u cijeloj karijeri jedva da sam ukupno zabio toliko. Moj stil igre bio je potpuno drukčiji. U Real sam otišao igrati kao Eden, a ne zamijeniti Cristiana. Ali, kao što se često događa, stvari nisu ispale kako sam želio.”