Stigle loše vijesti za Španjolsku: Zvijezda Barcelone propušta SP?

Xavi Bonilla/DeFodi Images via Guliver

Težak udarac za Španjolsku.

Veznjak Barcelone Fermin Lopez gotovo sigurno će propustiti Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku zbog loma pete metatarzalne kosti desnog stopala.

Fermin Lopez je ozljedu zadobio u prvenstvenoj pobjedi Barcelone 3:1 protiv Real Betisa u nedjelju, a iz kluba su potvrdili da ga čeka operativni zahvat, bez preciznog roka povratka.

Većinom je kod te ozljede riječ o oporavku od dva do tri mjeseca.

Lopez je u posljednje dvije sezone postao važan kotačić Barcelone, osvojio je dva uzastopna naslova La Lige, a ove je sezone zabio 13 golova i upisao 17 asistencija u 48 nastupa unatoč dvjema ranijim ozljedama prepone.

Za Španjolsku je skupio sedam nastupa i bio bi ozbiljan kandidat za poziv izbornika Luisa de la Fuentea, s kojim je već osvojio Euro 2024. Izbornik Španjolske popis će objaviti 25. svibnja. Španjolska je u skupini sa Zelenortskom Republikom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom.