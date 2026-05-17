Rukometaši Srbije plasirali su se na Svjetsko prvenstvo

Rukomet 17. svi 202622:50 0 komentara
Guliver image

Rukometna reprezentacija Srbije ostvarila je golem uspjeh pobijedivši favoriziranu Mađarsku u dvomeču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Nakon što su u prvoj utakmici baraža u Nišu slavili s 31:29, rukometaši Srbije su u uzvratu u Veszpremu upisali minimalan poraz 31:30, što im je zbog ukupnog rezultata iz dva susreta donijelo veliko slavlje i plasman na Svjetsko prvenstvo.

Tim je trijumfom osigurana svjetska smotra, ali i napravljen ključan prvi korak prema glavnom cilju – plasmanu na Olimpijske igre u Los Angelesu.

U redovima Srbije najefikasniji je bio Vanja Ilić s devet golova, Dragan Pešmalbek dodao je pet, dok su Miloš Kos i Darko Đukić postigli po četiri. Kod Mađara je Bence Imre zabio šest, a Bence Banhidi, Zoltan Szita i Zoran Ilić po četiri pogotka.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)