Pobuna među talijanskim vaterpolistima, Savez stao na stranu izbornika

Domenico Cippitelli via Guliver

Dva dana nas dijeli od početka europskog vaterpolskog prvenstva u Beogradu.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija igra u skupini B, gdje će igrati sa Slovenijom (11. siječnja), Gruzijom (13. siječnja) i Grčkom (15. siječnja).

Očekuje se kako bi hrvatski vaterpolisti trebali proći prvi dio skupine, a onda se potom spajaju s tri najbolje reprezentacije iz skupine u kojoj su Turska, Rumunjska, Slovačka i Italija. A upravo kod posljednje spomenute reprezentacije ima dosta problema.

Talijani u Beograd stižu bitno oslabljeni. Nakon ispadanja u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Singapuru, odigranog u srpnju prošle godine, došlo je do sukoba unutar talijanske reprezentacije, a oni najiskusniji igrači ušli su u sukob s izbornikom Alessandrom Campagnom.

Što nije ispalo najbolje za šestoricu igrača, jer Savez je stao na stranu Campagne.

Tako će iz obiteljskog doma europsku smotru pratiti Alessandro Velotto, možda i ponajbolji igrač Italije, Nicholas Presciutti, Gianmarco Nicosia, Giacomo Cannella te Luca Damonte.