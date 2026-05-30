Mladost preko Juga do finala prvenstva Hrvatske

Vaterpolisti Mladosti izborili su plasman u finale doigravanja prvenstva Hrvatske nakon što su u Dubrovniku pobijedili Jug AO 19-10 te tako upisali i drugu pobjedu.

Nakon zagrebačkih 11-9, “Žapci” su u drugom susretu na Gružu slavili s uvjerljivih 19-10.

Mladost je već nakon prve četvrtine povela sa 5-1, na poluvremenu je imala 8-3, da bi u trećoj dionici imala i velikih 13-6. Posljednja četvrtina je bila tek odrađivanje posla za konačnih 19-10.

Ivan Nagajev je predvodio Mladost sa šest golova, Andrija Bašić je dodao pet, dok je Mauro Ivan Čubranić imao čak 15 obrana.

Kod domaćina je Marko Žuvela zabio tri gola, a Maro Sušić i Branimir Herceg po dva.

Mladost će u finalu igrati protiv boljeg iz sraza splitskog Jadrana i Primorja EB. Splićani su pred svojim navijačima pobijedili sa 16-12, a uzrat je u nedjelju u Rijeci.