Srpski vaterpolo proživljava teške dane, situaciju spašava jedan od najboljih svih vremena?

Podijeli :

Guliver images

Vladimir Vujasinović mogao bi postati novi izbornik srpske vaterpolske reprezentacije nakon razdoblja velike krize i unutarnjih sukoba koji su ozbiljno uzdrmali tamošnji vaterpolo.

Prema pisanju Sportala, dogovor između Vujasinovića i Vaterpolskog saveza Srbije navodno je postignut u subotu navečer, iako službena potvrda još nije stigla.

Bivši proslavljeni reprezentativac trebao bi preuzeti momčad nakon odlaska Uroša Stevanovića, čiji je sukob s predsjednikom Saveza Slobodanom Sorom doveo do ozbiljnih potresa unutar reprezentacije. Nakon Stevanovićeva odlaska čak jedanaest reprezentativaca odlučilo se povući ili privremeno udaljiti iz nacionalne vrste u znak podrške bivšem izborniku.

Vujasinović sada preuzima jednu od najzahtjevnijih uloga u srpskom sportu – pokušati smiriti situaciju, vratiti povjerenje igrača i ponovno okupiti reprezentaciju. Upravo će razgovori s igračima koji su napustili reprezentaciju biti njegov prvi i ključni zadatak.

Ako uspije stabilizirati odnose i vratiti ključne igrače, Srbija bi mogla izbjeći dublju krizu u sportu u kojem je godinama bila jedna od najvećih svjetskih sila.