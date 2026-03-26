Novi popis vaterpolske reprezentacije, Tucak se odlučio na velike promjene

Izbornik vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak objavio je novi popis igrača na koje računa za nadolazeća natjecanja, a na njemu ima dosta promjena u odnosu na Europsko prvenstvo koje je Hrvatska završila na šestom mjestu.

Reprezentacija će se okupiti 2. travnja u Zagrebu, a zatim otputovati u grčki Alexandroupolis na turnir europske Divizije 1 Svjetskog kupa.

U odnosu na EP u Beogradu, u redovima Barakuda nema više Josipa Vrlića, Luke Lončara, Ivana Marcelića, Matiasa Biljake, Ante Vukičevića, Andrije Bašića i Filipa Kržića.

Pozive su umjesto čing dobili golman Mauro Ivan Čubranić, centar Viktor Tončinić, braniči Mislav Ćurković, Toni Radan i Roko Akrap, te vanjski igrači Ante Jerković i Vlaho Pavlić.