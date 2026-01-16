Mađarska teškom mukom slomila iznenađenje Europskog prvenstva i zadržala prvo mjesto u glavnoj fazi

Podijeli :

(AP Photo/Vincent Thian) via Guliver Image

U drugoj utakmici glavne faze Europskog prvenstva u vaterpolu sreli su se reprezentacije Mađarske i Nizozemske. Očekivala se lagana pobjeda Mađara, ali jedno od iznenađenja prvenstva skupo je prodalo kožu u prvoj fazi utakmice. Mađari su na kraju ipak slomili Nizozemce te su sa 16:11 došli do pobjede.

Nizozemska je već protiv Srbije pokazala da je nezgodna ekipa na Europskom prvenstvu u vaterpolu. Tada su izgubili nakon raspucavanja peteraca, a sada su protiv Mađarske ponovno pokazali kvalitetu.

U prvoj četvrtini držali su egal od 4:4 da bi u drugom ipak Mađari malo pobjegli na 8:6. Ipak, Nizozemska je nakon pauze u poluvremenu s dva gola došla do novog poravnanja. U dometu Mađara Nizozemci su bili i do kraja treće četvrtine. Nakon pretposljednjih osam minuta Mađarska je vodila s 11:10 pa je Nizozemska i dalje bila u dobroj poziciji za priređivanje iznenađenja.

Ipak, Mađari su zadržali mirnoću te su sa 16:11 došli do pobjede kojom su ponovno preuzeli vodstvo u svojoj skupini glavne faze. Sada su na devet bodova s tri boda više od drugoplasirane Španjolske koja ima šest. Treća Srbija ima pet, ali ima i utakmicu manje koju će nadoknaditi večeras od 20 sati i 30 minuta. Tada će Delfini igrati protiv Francuske.

