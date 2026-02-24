Marčinko dobila prvi set 6:0 pa ispala na startu turnira u Austinu

Podijeli :

xPatrickxDancel IPAxSportx via Guliver

Petra Marčinko, 20-godišnja hrvatska tenisačica, u prvom kolu je okončala svoj nastup na WTA 250 turnira u Austinu, bolja je od nje bila australska tenisačica Kimberly Birrell s 0-6, 6-3, 6-4.

Žestoko je meč protiv Birrell, 80. tenisačice na svijetu, otvorila Marčinko, koja je deset pozicija bolje pozicionirana na WTA ljestvici. Bez izgubljenog gema i za samo 23 minute Marčinko je dobila prvi set.

Pratite na SK: U prvom kolu Dubaija ispali Shapovalov i Tsitsipas, uvjerljivi Medvjedev

Odmah na startu druge dionice stvari su se na terenu promijenile pa je 27-godišnja Birrell povela s 2-0. Otišla je potom australska tenisačica i do 5-2, odnosno, 1-1 u setovima, a izgledala je Birrell bolje i konkretnije i početkom odlučujućeg seta u kojem je povela 3-1.

U breaku minusa bila je Marčinko, ali je došla do 4-4 samo da bi Birrell u završnici meča dobila dva gema u nizu za slavlje u dvoboju koji je trajao jedan sat i 55 minuta.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.