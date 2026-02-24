Pratite na SK: U prvom kolu Dubaija ispali Shapovalov i Tsitsipas, uvjerljivi Medvjedev

Već na prvoj stepenici ATP 500 turnira u Dubaiju zapeli su grčki tenisač Stefanos Tsitsipas i Kanađanin Denis Shapovalov, dok je uvjerljivu pobjedu u dva seta ostvario Rus Danil Medvjedev.
Sa 6-4, 7-5 od Tsitsipasa je bolji bio francuski tenisač Ugo Humbert. Po jedan break u svakom setu Humbertu je bio dovoljan za slavlje, a radio ga je u oba slučaja na samom kraju dionica. Humberta sada čeka dvoboj protiv pobjednika meča u kojem se sastaju Francuz Royer i peti nositelj Rus Rubljov.
Nakon dva seta je ispao i Shapovalov, njega je sa 6-2, 6-4 svladao Španjolac Pablo Carreno Busta, nekada stalni član najboljih 20 tenisača na svijetu, ali je trenutačno 34-godišnji Španjolac na 124. mjestu ATP ljestvice.
U potrazi za starom formom je i Rus Daniil Medvjedev koji je na startu turnira pobijedio Kineza Juncheng Shanga s uvjerljivih 6-1, 6-3. Slijedi mu dvoboj protiv 40-godišnjeg Švicarca Stana Wawrinke.
