Pratite na SK: U prvom kolu Dubaija ispali Shapovalov i Tsitsipas, uvjerljivi Medvjedev

Podijeli :

xJuergenxHasenkopfx via Guliver

Već na prvoj stepenici ATP 500 turnira u Dubaiju zapeli su grčki tenisač Stefanos Tsitsipas i Kanađanin Denis Shapovalov, dok je uvjerljivu pobjedu u dva seta ostvario Rus Danil Medvjedev.

Sa 6-4, 7-5 od Tsitsipasa je bolji bio francuski tenisač Ugo Humbert. Po jedan break u svakom setu Humbertu je bio dovoljan za slavlje, a radio ga je u oba slučaja na samom kraju dionica. Humberta sada čeka dvoboj protiv pobjednika meča u kojem se sastaju Francuz Royer i peti nositelj Rus Rubljov.

VIDEO / Prižmićev protivnik poludio na suca: ‘Ajmo strojeve napraviti bitnijima od ljudi, je li tako?’

Nakon dva seta je ispao i Shapovalov, njega je sa 6-2, 6-4 svladao Španjolac Pablo Carreno Busta, nekada stalni član najboljih 20 tenisača na svijetu, ali je trenutačno 34-godišnji Španjolac na 124. mjestu ATP ljestvice.

U potrazi za starom formom je i Rus Daniil Medvjedev koji je na startu turnira pobijedio Kineza Juncheng Shanga s uvjerljivih 6-1, 6-3. Slijedi mu dvoboj protiv 40-godišnjeg Švicarca Stana Wawrinke.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.