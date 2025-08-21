Ivanišević o Đokoviću: Tenisač poput Noleta neće se roditi još 500 godina

Podijeli :

AP Photo/Zvonko Kucelin via Guliver Images

Bivši tenisač Goran Ivanišević dao je intervju za Kurir, u kojem je govorio o više sportskih tema.

Posebno se osvrnuo na Novaka Đokovića, kojeg je ranije trenirao. Ivanišević je istaknuo kako se igrač poput Novaka vjerojatno neće pojaviti još stoljećima:

“Tenisač kao Nole rađa se jednom u 500 godina. Ako dobijemo nekoga tko je barem upola njegov, to će već biti uspjeh. Na ovim prostorima ima mnogo sportskog talenta, posebno u igrama s loptom. Novak može do naslova na US Openu samo ako je potpuno zdrav i koncentriran. Ipak, smatram da je Sinner trenutačno glavni favorit i bolji od Alcaraza, a za Grand Slam morate pobijediti obojicu. Težak zadatak. No, Novaka nikad ne smijete otpisati i volio bih da osvoji još jedan Grand Slam,” rekao je Ivanišević.

Dotaknuo se i košarke, točnije nadolazećeg Eurobasketa. Prema njegovu mišljenju, Srbija je glavni kandidat za zlato:

“Planiram pogledati što više dobrih utakmica. Nažalost, Hrvatska se opet nije plasirala. Apsolutni favorit je Srbija i ne vidim tko bi ih mogao zaustaviti,” zaključio je Ivanišević.