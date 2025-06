Tsitsipas pod palicom Ivaniševića rano ispao s turnira u Halleu

Podijeli :

xpepphotox xHorstxMauelshagenx via Guliver

Njemački tenisač Alexander Zverev upisao je uvjerljivu pobjedu u svom prvom meču na travnatom ATP 500 turniru u Halleu, ispustio je samo tri gema protiv Amerikanca Marcosa Girona.

Zverev, drugi nositelj turnira u Halleu, slavio je sa 6-2, 6-1 čime je osigurao meč osmine finala protiv Talijana Lorenza Sonega. Prvi nositelj Hallea je prvi igrač na svijetu Jannik Sinner kojeg u osmini finala kao suparnik čeka Kazahstanac Aleksandar Bublik.

Četvrtfinale je izborio Rus Danil Medvedjev koji je bio bolji od Francuza Quentina Halysa sa 6-2, 7-5, dok je Grk Stefanos Tsitsipas, novi učenik hrvatskog trenera Gorana Ivaniševića, zapeo u osmini finala. Pobijedio ga je Amerikanac Alex Michelsen sa 7-6(5), 7-5.

Nakon prvog seta bez breaka Michelsean je u tie-breaku bio bolji sa 7-5, dok je drugu dionicu Amerikanac otvorio s breakom. Prednost je čuvao sve do 5-4 kada je servirao za meč, ali se tada Tsitsipas vratio i izjednačio na 5-5. No, Michelsen je odmah došao do novog breaka i potom odservirao za pobjedu premda je i u zadnjem gemu meča Grk imao jednu break priliku.