Tko će slaviti u najskupljem teniskom meču – Sinner ili Alcaraz?

Najbolji tenisači svijeta, Španjolac Carlos Alcaraz i Talijan Jannik Sinner, drugu godinu zaredom će se boriti za novčanu nagradu od šest milijuna američkih dolara na ekshibiciji u Rijadu nazvanoj Six Kings Slam. Ta je novčana nagrada veća od nagrada na bilo kojem Grand Slam turniru.

Sinner je u finalu prošlogodišnjeg, premijernog izdanja ovog natjecanja, pobijedio Alcaraza sa 6-7 (5), 6-3, 6-3 i odnio najveću novčanu nagradu u povijesti tenisa.

Alcaraz će imati priliku uzvratiti Talijanu u subotu, nakon što su obojica u večerašnjim polufinalima lakoćom svladali svoje suparnike identičnim rezultatima.

Carlos Alcaraz je sa 6-4, 6-2 svladao Amerikanca Taylora Fritza, a onda je to isto Jannik Sinner učinio Novaku Đokoviću.

Svaki od igrača je za nastup u Rijadu nagrađen sa 1,5 milijuna dolara, a samo će pobjednik otići bogatiji za šest milijuna.