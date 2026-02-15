Pratite na SK: Sjajni Prižmić prošao kvalifikacije za jaki turnir u Rio de Janeiru

Podijeli :

xxMarinxFranovx via Guliver Image

Dino Prižmić se u nedjelju navečer plasirao u glavni ždrijeb ATP 500 turnira u brazilskom Rio de Janeiru. Splitski tenisač u finalnom je kolu kvalifikacija igrao protiv čileanskog reprezentativca Tomasa Barriosa Vere. Splićanin je odigrao kvalitetan meč te je s 2-0 u setovima izborio prolaz u glavni ždrijeb.

Nije Splićanin najbolje krenuo u meč jer je kod rezultata 2:2 izgubio svoj servis gem. To posustajanje na početnom udarcu očito je probudilo Prižmića koji je nakon toga ubacio u nekoliko brzina više. Splićanin je od tog trenutka nanizao čak četiri gema u nizu te je sa 6:3 osvojio prvi set protiv Barriosa Vere.

U drugom setu je Splićanin nešto ranije krenuo s dobrom igrom te je break napravio kod rezultata 1:1. Ipak, nije uspio potvrditi tu prednost i Barrios Vera se vratio u meč. Međutim, kratko je to trajalo jer je Prižmić kod 3:3 došao do nove prednosti. Ovaj put je to sačuvao te je sa 6:3, 6:4 izborio glavni ždrijeb ATP 500 turnira.

Drugi put u karijeri će tako Splićanin igrati na takvim turnirima. Dosad je to učinio u Rotterdamu, ali još uvijek nema pobjedu na toj razini. Svoju prvu tražit će u najmnogoljudnijem gradu Brazila, a mogući protivnici bit će mu Luis Miguel, Joao Fonseca, Alexandre Muller i Daniel Altmaier.

